تصريح جديد من «الخارجية الصينية» بشأن منشأ كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، إن بكين تتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا المستجد.

وأضاف جيان في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الصين دعت خبراء منظمة الصحة العالمية إلى بلاده مرتين للتحقق من منشا الفيروس، وتابع «أنه على المجتمع الدولي احترام أن منشأ فيروس كورونا المستجد متعدد الأصول«.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أدانت الصين اتهام الولايات المتحدة لها بأنها من صدرت وباء كورونا للعالم، وشبهت الخارجية الصينية الاتهام الموجه إليها بشأن منشأ فيروس كورونا، بما وجّه للعراق من اتهامات باطلة بامتلاكه أسلحة دمار شامل قبل سنوات.

وعلق المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينجيو، على الاتهام عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن منشأ كوفيد-19 موضوع العلم ويجب أن يدرسه بشكل مشترك العلماء حول العالم، وبدلا من وضعه على طاولة الساسة.

وأضاف، أن «أي استنتاج يجب أن يستخلص بالتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية وبناء على الأساليب العلمية لا التكهنات السياسية».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية في مايو الماضي، إلى إعداد تقرير حول منشأ الوباء في غضون 90 يوماً.

من جهتها، ردت الصين بأن تسيس منشأ كوفيد-19 سيعرقل مسيرة مواجهة الوباء علميًا ويدخل العالم في مأذق.

وكانت منظمة الصحة العالمية كلفت فريقا من العلماء بالتحقيق في مصدر الوباء، وسافر فريق منظمة الصحة العالمية إلى ووهان في وقت سابق من العام الجاري، في مهمة للتحقيق في مصدر الوباء وعقب قضاء 12 يوماً هناك وزيارة العديد من المواقع ومن بينها مختبر ووهان، خلصوا إلى أن نظرية التسرب في المختبر «مستبعدة إلى حد بعيد». لكن مجموعة بارزة من العلماء انتقدت تقرير المنظمة لعدم أخذه نظرية التسرب من المختبر على محمل الجد بحسب «نيويورك تايمز».