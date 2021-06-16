أخبار عاجلة

افتتاح شركة قناة السويس للأمن والحراسات لتأمين وحراسة منشآت الهيئة (صور) -
نقيب الإعلاميين: 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة شعبية بل ثورة إنقاذ وبناء -
وزير التعليم: لا يجوز اختزال التطوير في التابلت ولكنه وسيلة مساعدة -
محافظ القاهرة يهنئ السيسي بذكرى «30 يونيو»: سيذكر التاريخ عبوركم بالوطن لبر الأمان -
البابا تواضروس ينعى أنسي ساويرس: ترك إرثا زاخرا من العمل والتعمير والتنمية -
الأنبا يواقيم يترأس قداسا خاصا لطلاب الثانوية العامة للدعاء لهم قبل الامتحانات -
نيجيريا تعتقل زعيم الانفصاليين في «بيافرا» لمحاكمته -
رئيس «الائتلاف الجمهوري» الليبي يحذر من لجوء «الإخوان» لتصفية الخصوم جسديا -
إصابات في ريف إدلب الجنوبي جرّاء قصف قوات النظام السوري -
أصبح 20% من إصابات "كورونا".. فرنسا تحذر مواطنيها من اتساع انتشار "دلتا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

تصريح جديد من «الخارجية الصينية» بشأن منشأ كورونا

Print
تصريح جديد من «الخارجية الصينية» بشأن منشأ كورونا تصريح جديد من «الخارجية الصينية» بشأن منشأ كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، إن بكين تتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن منشأ المستجد.

وأضاف جيان في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الصين دعت خبراء منظمة الصحة العالمية إلى بلاده مرتين للتحقق من منشا الفيروس، وتابع «أنه على المجتمع الدولي احترام أن منشأ فيروس كورونا المستجد متعدد الأصول«.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أدانت الصين اتهام الولايات المتحدة لها بأنها من صدرت وباء كورونا للعالم، وشبهت الخارجية الصينية الاتهام الموجه إليها بشأن منشأ فيروس كورونا، بما وجّه للعراق من اتهامات باطلة بامتلاكه أسلحة دمار شامل قبل سنوات.

وعلق المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينجيو، على الاتهام عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن منشأ كوفيد-19 موضوع العلم ويجب أن يدرسه بشكل مشترك العلماء حول العالم، وبدلا من وضعه على طاولة الساسة.

وأضاف، أن «أي استنتاج يجب أن يستخلص بالتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية وبناء على الأساليب العلمية لا التكهنات السياسية».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية في مايو الماضي، إلى إعداد تقرير حول منشأ الوباء في غضون 90 يوماً.

من جهتها، ردت الصين بأن تسيس منشأ كوفيد-19 سيعرقل مسيرة مواجهة الوباء علميًا ويدخل العالم في مأذق.

وكانت منظمة الصحة العالمية كلفت فريقا من العلماء بالتحقيق في مصدر الوباء، وسافر فريق منظمة الصحة العالمية إلى ووهان في وقت سابق من العام الجاري، في مهمة للتحقيق في مصدر الوباء وعقب قضاء 12 يوماً هناك وزيارة العديد من المواقع ومن بينها مختبر ووهان، خلصوا إلى أن نظرية التسرب في المختبر «مستبعدة إلى حد بعيد». لكن مجموعة بارزة من العلماء انتقدت تقرير المنظمة لعدم أخذه نظرية التسرب من المختبر على محمل الجد بحسب «نيويورك تايمز».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)