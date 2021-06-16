أخبار عاجلة

افتتاح شركة قناة السويس للأمن والحراسات لتأمين وحراسة منشآت الهيئة (صور) -
نقيب الإعلاميين: 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة شعبية بل ثورة إنقاذ وبناء -
وزير التعليم: لا يجوز اختزال التطوير في التابلت ولكنه وسيلة مساعدة -
محافظ القاهرة يهنئ السيسي بذكرى «30 يونيو»: سيذكر التاريخ عبوركم بالوطن لبر الأمان -
البابا تواضروس ينعى أنسي ساويرس: ترك إرثا زاخرا من العمل والتعمير والتنمية -
الأنبا يواقيم يترأس قداسا خاصا لطلاب الثانوية العامة للدعاء لهم قبل الامتحانات -
نيجيريا تعتقل زعيم الانفصاليين في «بيافرا» لمحاكمته -
رئيس «الائتلاف الجمهوري» الليبي يحذر من لجوء «الإخوان» لتصفية الخصوم جسديا -
إصابات في ريف إدلب الجنوبي جرّاء قصف قوات النظام السوري -
أصبح 20% من إصابات "كورونا".. فرنسا تحذر مواطنيها من اتساع انتشار "دلتا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الادعاء الأكثر جنوناً".. فريق "": أقمار صناعية إيطالية زورت الانتخابات لصالح "بايدن"

Print
"الادعاء الأكثر جنوناً".. فريق "ترامب": أقمار صناعية إيطالية زورت الانتخابات لصالح "بايدن" "الادعاء الأكثر جنوناً".. فريق "": أقمار صناعية إيطالية زورت الانتخابات لصالح "بايدن"
الإدارة الأمريكية السابقة كانت تعتقد بنظرية تآمرية لم يسمع بها من قبل

‬ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد قدم "الادعاء الأكثر جنوناً" بشأن مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن، حيث زعم فريق "ترامب" أن أقماراً صناعية إيطالية زورت الانتخابات لصالح الرئيس جو بايدن.

وبيّنت "واشنطن بوست" أن لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي أصدرت، أمس مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني بعثها فريق "ترامب" لكبار المسؤولين في وزارة العدل الأمريكية لإثبات مزاعم تزوير الانتخابات.

وأضافت أن الرسائل توضح بالتفصيل أن فريق "ترامب" قدّم مزاعم لا أساس لها من الصحة تتضمن نظريات مؤامرة، وكذلك ترسم صورة واضحة لعدم وضع أي اعتبارات للخطوط التقليدية بين البيت الأبيض ووزارة العدل، بالمسائل المتعلقة بـ"ترامب" شخصياً.

ووصفت الصحيفة بعض الرسائل بأنها "مذهلة"، حيث تكشف أن الإدارة التي كانت تقود الولايات المتحدة كانت تعتقد بنظرية تآمرية لم يسمع بها من قبل، تزعم بأن أقماراً صناعية إيطالية استخدمت في تزوير العملية الانتخابية.

وكشفت أن مارك ميدوز كبير مساعدي "ترامب" أرسل في الأول من يناير (كانون الثاني) برسالة إلى المدعي العام بالإنابة جيفري روزن، تضمنت مقطع على موقع "يوتيوب" لضابط استخبارات سابق يدعى براد جونسون يشرح بالتفصيل ما أطلق عليه اسم "نظرية المؤامرة الإيطالية"، تزعم أن أشخاصاً على صلة بشركة إيطالية تدعى "ليوناردو" استخدموا أقماراً صناعية لتزوير الأصوات في المراكز الحضرية في الولايات الرئيسية لصالح الرئيس جو بايدن.

وأضافت "واشنطن بوست" أن القائم بأعمال نائب المدعي العام ريتشارد دونوغ وصف تلك المزاعم بأنها "جنون تام" بعدما بعث جيفري روزن له برسالة كبير مساعدي "ترامب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

«سقفة.. سقفة».. ليلى زاهر تحتفل بتخرجها وشقيقتها وتغني أمام أساتذتها (فيديو)

«سقفة.. سقفة».. ليلى زاهر تحتفل بتخرجها وشقيقتها وتغني أمام أساتذتها (فيديو)

مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)