شاب ينتحر بإطلاق عدة أعيرة خرطوش على نفسه جنوب المنيا

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تخلص شاب من حياته بالانتحار بإطلاق أعيرة نارية، اخترقت أماكن متفرقة من جسده، في ظروف غامضة، وذلك داخل إحدى قرى مركز ديرمواس، في جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة دير مواس، بورود إشارة من غرفة عمليات لنجدة تتضمن قيام «أ. ا. ب» 26 عاما، مقيم بإحدى قرى المركز، بالانتحار من خلال إطلاق أعيرة نارية خرطوش على نفسه.

تم نقل الشاب مصابا إلى مستشفى ديرمواس المركزي، وفارق الحياة داخلها بعد فشل محاولات إنقاذه، وتحرر محضر بالواقعة وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق والتصرف، وقررت انتداب طبيب شرعي لتوقيع الكشف الطبي ومعرفة كيفية ووقت حدوث الوفاة وتحديد الإصابات.

كما كلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات لمعرفة الظروف والملابسات وهل توجد شبهة جنائية أم لا.