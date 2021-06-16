خلال حملة مكبرة ..ضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة في الجيزة

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قامت الأجهزة الأمنية بشن بحملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان في الجيزة، بمشاركة الجهات المختصة، وقد أسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف (6) مراكز لعلاج الإدمان تبين توافر المخالفات التالية في حقها (عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية أو موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية- مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص- عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى- عدم وجود فريق طبى- عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.