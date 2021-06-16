أخبار عاجلة

افتتاح شركة قناة السويس للأمن والحراسات لتأمين وحراسة منشآت الهيئة (صور) -
نقيب الإعلاميين: 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة شعبية بل ثورة إنقاذ وبناء -
وزير التعليم: لا يجوز اختزال التطوير في التابلت ولكنه وسيلة مساعدة -
محافظ القاهرة يهنئ السيسي بذكرى «30 يونيو»: سيذكر التاريخ عبوركم بالوطن لبر الأمان -
البابا تواضروس ينعى أنسي ساويرس: ترك إرثا زاخرا من العمل والتعمير والتنمية -
الأنبا يواقيم يترأس قداسا خاصا لطلاب الثانوية العامة للدعاء لهم قبل الامتحانات -
نيجيريا تعتقل زعيم الانفصاليين في «بيافرا» لمحاكمته -
رئيس «الائتلاف الجمهوري» الليبي يحذر من لجوء «الإخوان» لتصفية الخصوم جسديا -
إصابات في ريف إدلب الجنوبي جرّاء قصف قوات النظام السوري -
أصبح 20% من إصابات "كورونا".. فرنسا تحذر مواطنيها من اتساع انتشار "دلتا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خلال حملة مكبرة ..ضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة في الجيزة

Print
خلال حملة مكبرة ..ضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة في الجيزة خلال حملة مكبرة ..ضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة في الجيزة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأجهزة الأمنية بشن بحملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان في الجيزة، بمشاركة الجهات المختصة، وقد أسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف (6) مراكز لعلاج الإدمان تبين توافر المخالفات التالية في حقها (عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية أو موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية- مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص- عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى- عدم وجود فريق طبى- عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
افتتاح شركة قناة السويس للأمن والحراسات لتأمين وحراسة منشآت الهيئة (صور)

افتتاح شركة قناة السويس للأمن والحراسات لتأمين وحراسة منشآت الهيئة (صور)

نقيب الإعلاميين: 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة شعبية بل ثورة إنقاذ وبناء

نقيب الإعلاميين: 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة شعبية بل ثورة إنقاذ وبناء

وزير التعليم: لا يجوز اختزال التطوير في التابلت ولكنه وسيلة مساعدة

وزير التعليم: لا يجوز اختزال التطوير في التابلت ولكنه وسيلة مساعدة

محافظ القاهرة يهنئ السيسي بذكرى «30 يونيو»: سيذكر التاريخ عبوركم بالوطن لبر الأمان

محافظ القاهرة يهنئ السيسي بذكرى «30 يونيو»: سيذكر التاريخ عبوركم بالوطن لبر الأمان