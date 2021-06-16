وزير الزراعة: تطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالألبان لتوفير منتجات صحية وآمنة للمواطنين

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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأربعاء، اجتماعًا مع الشركات العاملة في مجال الألبان ومنتجاتها، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات الوزارة وغرفة الصناعات الغذائية وممثلين عن المنتجين ومراكز وجمعيات الألبان، وفي نهاية الاجتماع تم تشكيل لجنة من الخبراء والمعنين وممثلي القطاع الخاص ومراكز تجميع الالبان لدراسة الموقف وعرض تقريرها في أقرب وقت.

واستعرض «القصير»، جهود الدولة في تطوير مراكز تجميع الألبان، وآليات التعاون لخدمة صغار المربين والمنتجين مؤكدًا على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير منتجات ألبان صحية وآمنة وذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس بتحمل الدولة لتكاليف شهادة الاعتماد الدولي (HACCP) وقدرها 50 ألف جنيه لكل مركز يتم تطويره بهدف تشجيعه على ضمان جودة منتجاته للسوق المحلي ومساعدته في التصدير.

وأضاف وزير الزراعة أن الدولة حريصة على جودة الألبان ومنتجاتها وأن كل المعاملات عليها تتم وفقا لاعلى معدلات الجودة، وكلف المسئولين بالوزارة بالتنسيق مع كل جهات الدولة المعنية من أجل ضرورة مراجعة وتدقيق وتحديث البيانات الخاصة بالالبان ومنتجاتها.

وأشاد وزير الزراعة بالتعاون بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص من أجل النهوض بصناعة الألبان المصرية وتطويرها وفتح آفاق جديدة للتصدير وأيضًا توفير فرص عمل من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة والاستفادة بالتمويلات الميسرة التي تقدمها الدولة في هذا الشأن.

من ناحيته، استعرض المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، جهود الوزارة في مجال تطوير مراكز تجميع، موضحًا أنه تم حصر 826 مركزًا على مستوى الجمهورية جاري تم تطوير 205 مركزًا كمرحلة أولى و76 تم تطويرها وتشغيلها و61 تم إنشاؤها وتجهيزها.

وقال «الصياد»، إنه يجري حاليًا توريد معدات مراكز تجميع الألبان تمهيدًا لتشغيلها، بالإضافة إلى 31 مركزا تم صرف القروض لها بقيمة 253 مليون جنيه بالفائدة الميسرة طبقًا لمبادرة البنك المركزي بنسبة 5%، ‏بالإضافة إلى 37 مركزًا تحت الدراسات التمويلية.

‏وأضاف «الصياد» أن الوزارة وضعت معايير قياسية لتطوير مراكز تجميع الألبان تتفق مع المعايير والمواصفات الدولية.