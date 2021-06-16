محافظ شمال سيناء يسلم عروس من ذوي القدرات الخاصة شقة هدية من الرئيس

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استقبل الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الشابة سيدة ميزار عبدالله (من ذوى القدرات الخاصة- إعاقة بصرية) حيث سلمهما شقة الزوجية المقدمة كهدية من الرئيس عبدالفتاح السيسى التي أمر باهدائها إليها كعش للزوجية لبدء حياتها بها، حيث تم تسليمها عقد الشقة بعد التوقيع عليه، ومفتاح الشقة وكارتى المياه والكهرباء مسبوقى الدفع.

وأكد المحافظ على شكره للرئيس الذي استمع إلى نداء العروس ووافق على منحها الشقة كهدية لها، مشيرا إلى أنه تم استكمال مرافق الشقة على نفقة الدولة بدون تحمل العروسين شىء، وأصبحت الشقة جاهزة للإقامة.

ومن جانبها، أعربت العروس عن شكرها وتقديرها للرئيس الذي استجاب لمطلبها ومنحها شقة الزوجية، معلنة أنها تشعر بفرحة حفل زفافها مرة أخرى وسط أهلها وبمشاركة الرئيس والمحافظ لها.

كما قدمت النائبة عايدة السواركة مبلغا من المال كنقوط للعروس ومشاركة لها في حفل زفافها، وقام المهندس مصطفى عبدالفتاح رئيس قطاع المياه والصرف الصحى بشمال سيناء برد قيمة استهلاك المياه عن الشقة للعروس، معلنا عن اهدائها كارت الشحن مسبوق الدفع، واستعداد الشركة لتحمل قيمة كروت الشحن لها في أي وقت.

كانت «المصري اليوم»، نشرت في يوم 11 ديسمبر الماضي، مناشدة عدد من أعضاء المجتمع المدني في شمال سيناء للرئيس السيسي بتوفير وحدة سكنية للشابة سيدة ميزار عبدالله، من أصحاب البصيرة.

واستجاب الرئيس لمناشدات ممثلى المجتمع المدني بتوفير وحدة سكنية للشابة المقيمة بمدينة العريش، من ذوى القدرات الخاصة وتعانى من إعاقة بصرية.

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعى لدراسة الحالة وثبت استحقاقها الحصول على الوحدة السكنية.

عروس العريش تتسلم الشقة السكنية

عروس العريش تتسلم الشقة السكنية

عروس العريش تتسلم الشقة السكنية

عروس العريش تتسلم الشقة السكنية