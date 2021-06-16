★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو ومقاطعتها، فرض التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا للموظفين في قطاع الخدمات الاجتماعية، للحد من تفشي الفيروس.

ويشمل القرار موظفي الشركات العاملة في قطاعات التجارة، والتجميل، والرياضة، والمطاعم، والبريد، والنقل العام (بما في ذلك سائقو سيارات الأجرة)، والتعليم، والرعاية الصحية والاجتماعية، والقائمين على الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية، والحفلات الخاصة بالأطفال، بالإضافة إلى موظفي المتاحف ودور السينما والمسارح.

وألزم القرار مدراء الشركات والمؤسسات في موسكو بضمان تطعيم 60 %من إجمالي عدد موظفيها بالجرعة الأولى من اللقاح (أو اللقاح أحادي الجرعة «سبوتنيك لايت») بحلول 15 يوليو القادم، وبالجرعة الثانية حتى 15 أغسطس، مع تكليف حكومة موسكو بتحديد الاحتياجات إلى اللقاحات والمعدات المطلوبة لإجراء حملة التطعيم.

وتجاوزت الإصابات في العالم 175 ملايين حالة منذ انتشار الجائحة.