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السجن والغرامة 100 ألف جنية لنجار مسلح بتهمة الاتجار في المخدرات بطوخ

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السجن والغرامة 100 ألف جنية لنجار مسلح بتهمة الاتجار في المخدرات بطوخ السجن والغرامة 100 ألف جنية لنجار مسلح بتهمة الاتجار في المخدرات بطوخ

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قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 6 سنوات على نجار مسلح وتغريمه 100 ألف جنيها، بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة سلاح نارى فرد خرطوش.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم وعضوية المستشارين عادل ماهر وخالد على إبراهيم وأمانة سر محمد فرحات.

كانت معلومات سرية وردت للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية تفيد قيام نجار مسلح بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة طوخ.

تم عرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وتم تشكيل حملة أمنية قادها المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز.

بعد استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهم ويدعى«ع م ا إ» 32 سنة نجار مسلح وبحوزته 37 كيس بودرمخدر وسلاح نارى «فرد خرطوش» وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار وهاتفان محمول للتواصل مع عملاءه، ومبلغ مالى حصيلة تجارته الآثمة.

المصرى اليوم

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