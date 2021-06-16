أخبار عاجلة

افتتاح شركة قناة السويس للأمن والحراسات لتأمين وحراسة منشآت الهيئة (صور) -
نقيب الإعلاميين: 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة شعبية بل ثورة إنقاذ وبناء -
وزير التعليم: لا يجوز اختزال التطوير في التابلت ولكنه وسيلة مساعدة -
محافظ القاهرة يهنئ السيسي بذكرى «30 يونيو»: سيذكر التاريخ عبوركم بالوطن لبر الأمان -
البابا تواضروس ينعى أنسي ساويرس: ترك إرثا زاخرا من العمل والتعمير والتنمية -
الأنبا يواقيم يترأس قداسا خاصا لطلاب الثانوية العامة للدعاء لهم قبل الامتحانات -
نيجيريا تعتقل زعيم الانفصاليين في «بيافرا» لمحاكمته -
رئيس «الائتلاف الجمهوري» الليبي يحذر من لجوء «الإخوان» لتصفية الخصوم جسديا -
إصابات في ريف إدلب الجنوبي جرّاء قصف قوات النظام السوري -
أصبح 20% من إصابات "كورونا".. فرنسا تحذر مواطنيها من اتساع انتشار "دلتا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فرنسا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع اعتبارًا من غد

Print
فرنسا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع اعتبارًا من غد فرنسا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع اعتبارًا من غد
رفع حظر التجول الليلي بدءًا من الأحد

فرنسا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع اعتبارًا من غد

قررت فرنسا اليوم (الأربعاء)، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع اعتبارًا من غد، كما سيرفع حظر التجول الليلي بدءًا من الأحد المقبل.

وأوضح رئيس الفرنسية جان كاستكس، الذي أعلن هذا القرار، أنه اتخذ لأن الوضع الصحي يتحسن بوتيرة أسرع مما كان يُتوقع؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن أن حوالي 35 مليون فرنسي يفترض أن يكونوا قد حصلوا على تطعيم كامل بحلول نهاية أغسطس (آب) المقبل، ومن المفترض أيضًا إعطاء 40 مليون جرعة أولى بحلول التاريخ نفسه.

وعبّر رئيس الوزراء عن رغبته في أن يحصل 85 في المئة من الأشخاص فوق سن الخمسين والمسنين الذين يعانون أمراضًا، على جرعة واحدة على الأقل بحلول هذا الموعد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

استطلاع رأي: الحكومة الأمريكية لديها معلومات سرية عن «الأطباق الطائرة»

استطلاع رأي: الحكومة الأمريكية لديها معلومات سرية عن «الأطباق الطائرة»