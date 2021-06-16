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افتتاح شركة قناة السويس للأمن والحراسات لتأمين وحراسة منشآت الهيئة (صور)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:38 مساءً
نقيب الإعلاميين: 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة شعبية بل ثورة إنقاذ وبناء
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:38 مساءً
وزير التعليم: لا يجوز اختزال التطوير في التابلت ولكنه وسيلة مساعدة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:38 مساءً
محافظ القاهرة يهنئ السيسي بذكرى «30 يونيو»: سيذكر التاريخ عبوركم بالوطن لبر الأمان
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:38 مساءً
البابا تواضروس ينعى أنسي ساويرس: ترك إرثا زاخرا من العمل والتعمير والتنمية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:38 مساءً
الأنبا يواقيم يترأس قداسا خاصا لطلاب الثانوية العامة للدعاء لهم قبل الامتحانات
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:38 مساءً
نيجيريا تعتقل زعيم الانفصاليين في «بيافرا» لمحاكمته
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:38 مساءً
رئيس «الائتلاف الجمهوري» الليبي يحذر من لجوء «الإخوان» لتصفية الخصوم جسديا
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:38 مساءً
إصابات في ريف إدلب الجنوبي جرّاء قصف قوات النظام السوري
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:32 مساءً
أصبح 20% من إصابات "كورونا".. فرنسا تحذر مواطنيها من اتساع انتشار "دلتا"
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:30 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. صحفيون يتسببون في ازدحام عند أبواب غرفة مفاوضات بوتين وبايدن
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 16 يونيو 2021 03:19 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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