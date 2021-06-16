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«مياه القليوبية» تكرم الفائزين بجائزة الموظف المثالي لعام ٢٠٢١ (صور)

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كرم المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحى في القليوبية، الفائزين بجائزة الموظف المثالي لعام ٢٠٢١ لدعم التواصل الفعال مع العاملين وتحفيزهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء.

وذكر مجاهد أن تم تكريم ١٢ عاملًا مثاليًا تم اختيارهم على مستوى كافة الفروع التابعة للشركة موجهاً الشكر والتقدير لهم ومطالبا بتقديم الأداء الأفضل خلال المرحلة المقبلة.

وقال رئيس الشركة إن تكريم نخبة مميزة من العمال يهدف بشكل أساسي إلى تشجيع التنافس الايجابي بين الموظفين وتم تسليم شهادات تقدير نظرًا للجهد المتميز في العمل والجهود المبذولة التي تسهم في استمرار ازدهار ورقى الشركة وحثهم على بذل المزيد من الجهد وأن يكون عطاءهم مثلا يحتذى به من الجميع وحث العاملين على بذل المزيد من الرقى لنهضة ورقى البلاد.

تكريم الموظف المثالي لمياه القليوبية
تكريم الموظف المثالي لمياه القليوبية

المصرى اليوم

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