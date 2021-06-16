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المشدد 5 سنوات لـ «استورجي وحداد» شرعا في سرقة طالبة بالشارع بطوخ

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المشدد 5 سنوات لـ «استورجي وحداد» شرعا في سرقة طالبة بالشارع بطوخ المشدد 5 سنوات لـ «استورجي وحداد» شرعا في سرقة طالبة بالشارع بطوخ

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قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم وعضوية المستشارين عادل على ماهر وخالد إبراهيم، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد 5 سنوات لاستورجى وحداد، وتغريمهما مناصفة 50 ألف جنيه لقيامهما بسرقة متعلقات طالبة أثناء سيرها بالشارع بالإكراه بطوخ.

وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ من «أ ى م» 20 سنه طالبة بقيام شخصان بمحاولة سرقتها بالإكراه اثناء سيرها في الشارع إلا أنها استغاثت بالمارة وتمكنوا من ضبط المتهمين وهما «إ ف ا أ» 26 سنة استورجى و«أ ح م» 21 سنة حداد.

وأفادت المجني عليها والشهود، أن المتهمين ترصدا للمجني عليها أثناء سيرها بالشارع، وقام أحدهما بسرقة حقيبة اليد الخاصة بها إلا أنها سقطت على الأرض واستغاثت بالمارة الذين لاحقوا المتهمان وتمكنوا من الإمساك بهما واحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة فقضت المحكمه بحكمها السابق.

المصرى اليوم

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