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افتتاح شركة قناة السويس للأمن والحراسات لتأمين وحراسة منشآت الهيئة (صور)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:38 مساءً
نقيب الإعلاميين: 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة شعبية بل ثورة إنقاذ وبناء
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:38 مساءً
وزير التعليم: لا يجوز اختزال التطوير في التابلت ولكنه وسيلة مساعدة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:38 مساءً
محافظ القاهرة يهنئ السيسي بذكرى «30 يونيو»: سيذكر التاريخ عبوركم بالوطن لبر الأمان
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:38 مساءً
البابا تواضروس ينعى أنسي ساويرس: ترك إرثا زاخرا من العمل والتعمير والتنمية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:38 مساءً
الأنبا يواقيم يترأس قداسا خاصا لطلاب الثانوية العامة للدعاء لهم قبل الامتحانات
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:38 مساءً
نيجيريا تعتقل زعيم الانفصاليين في «بيافرا» لمحاكمته
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:38 مساءً
رئيس «الائتلاف الجمهوري» الليبي يحذر من لجوء «الإخوان» لتصفية الخصوم جسديا
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:38 مساءً
إصابات في ريف إدلب الجنوبي جرّاء قصف قوات النظام السوري
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:32 مساءً
أصبح 20% من إصابات "كورونا".. فرنسا تحذر مواطنيها من اتساع انتشار "دلتا"
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:30 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
"له ماض مظلم".. عباس ميلاني يتحدث لشبكتنا عن إبراهيم رئيسي
فيديو
cnn arabic
الأربعاء 16 يونيو 2021 03:13 مساءً
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