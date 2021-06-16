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أمير الرياض: يجب مواصلة الجولات الرقابية لمتابعة الإجراءات الاحترازية

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أمير الرياض: يجب مواصلة الجولات الرقابية لمتابعة الإجراءات الاحترازية أمير الرياض: يجب مواصلة الجولات الرقابية لمتابعة الإجراءات الاحترازية
رصد 13.4 ألف مخالفة عدم التزام.. وإغلاق 410 منشآت غير ممتثلة

أمير الرياض: يجب مواصلة الجولات الرقابية لمتابعة الإجراءات الاحترازية

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ضرورة مواصلة تكثيف الجولات الرقابية؛ لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين.

جاء ذلك إثر اطلاعه على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في الإمارة، حيث بلغ عدد الجولات الرقابية المنفذة خلال الأسبوع الماضي أكثر من (60448) رصد خلالها (13472) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية وإغلاق (408) منشآت.

ونفّذت الجولات العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلةً بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة والموارد البشرية والبيئة والمياه والزراعة والهيئة الملكية لمدينة الرياض وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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