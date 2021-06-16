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المشدد 5 سنوات لسائق وعامل حازا مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية

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المشدد 5 سنوات لسائق وعامل حازا مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية المشدد 5 سنوات لسائق وعامل حازا مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين والوليد حسين أحمد، وأمانة سر يامن محمود، بمعاقبة سائق وعامل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري 2021، بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، بشأن قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة بضبط «أحمد. ع» 25 عاما، سائق مقيم شبين القناطر، و«جمال. م. ال» 54 عاما عامل مقيم شبين القناطر بحوزتهما 12 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش بقصد الاتجار والترويج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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