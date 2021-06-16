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الإحتلال الإسرائيلي ينشر لاستهدافه قطاع غزة فجر اليوم (فديو)

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الإحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهدافه قطاع غزة فجر اليوم (فديو) الإحتلال الإسرائيلي ينشر لاستهدافه قطاع غزة فجر اليوم (فديو)

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استهدت طائرات حربية إسرائيلية عددا من الأماكن في قطاع غزة فجر الأربعاء، غبر سلسلة غارات جوية تعد الأول من نوعها منذ تطبيق وقف إطلاق النار نهاية الشهر الماضي.

ونشرت الصفحة الرسمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي مقطعًا مصورًا يوثق لحظات هجوم طائراته على قطاع غزة، جرى التقاطه بالأقمار الصناعية.

وقال جيش الاحتلال -في بيان رسمي نشر بصفحته- أن طائراته «استهدفت مواقع لمسلحي كتائب القسام في داخل قطاع غزة فجر الأربعاء».

وأضاف البيان أن الضربات الجوية استهدفت "منشآت يستخدمها نشطاء حماس في التخطيط لهجمات على إسرائيل".

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات داخل القطاع.

ووقعت اشتباكات بين جيش الاحتلال وفلسطنيين على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة بالتزامن مع انطلاق «مسيرة الأعلام» التي نظمها اليمين المتطرف أمس، وحذر منها مراقبون خشية أن تشعل الصراع بين القطاع وإسرائيل مجددًا.

المصرى اليوم

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