وزير الري: تنفيذ مشروعات قومية للتوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي

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قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف التوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي، بهدف مجابهة الإحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، موضحًا أنه تم الإنتهاء في العام الماضي من تنفيذ مشروع الإستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف ١.٠٠ مليون م٣/ يوم.

وأضاف وزير الري خلال لقاءه وزيرة التجارة والطاقة البريطانية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الأربعاء، إنه يتم حاليًا تنفيذ مشروع كبير للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي وتحسين البيئة بشرق الدلتا، موضحًا أن هذا المشروع يتضمن تنفيذ أعمال (سحارات وأعمال مصارف مكشوفة وأعمال ترابية وأعمال صناعية ومواسير لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد).

وأوضح «عبدالعاطي»، إنه تم تنفيذ مشروع كبير آخر في غرب الدلتا، من خلال الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالي ٦.٠٠ مليون م٣/ يوم، بالإضافة لإنشاء أكثر من ٤٥٠ محطة خلط وسيط، وذلك بهدف رفع كفاءة الموارد المائية المصرية.