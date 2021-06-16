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مباحث : ضبط 1316 قضية و67 طن أسماك فاسدة

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مباحث التموين : ضبط 1316 قضية و67 طن أسماك فاسدة مباحث : ضبط 1316 قضية و67 طن أسماك فاسدة

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شنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت عن ضبط 1316 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط 67٫67 طن أسماك سلفر مكرونة و سردين غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة ، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحيرة.

كما ضبطت الحملات 4٫12 طن لحوم مستوردة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس ، وتشكل خطر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة

وتحفظت الحملات على 1,3 طن دواجن مجمدة مذبوحة بدون إشراف طبى بيطرى غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية- بدون ترخيص بمحافظة الشرقية

وتمكنت الحملات من 9 طن أرز أبيض، مكرونة، سكر حر، ملح طعام معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة مالك مخزن تابع لشركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وضبط 3 طن دقيق فاخر معبأ داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر بحوزة صاحب مستودع لتعبئة الدقيق الفاخر- بدون ترخيص بمحافظة قنا.

وضبط طن جبن أبيض معبأة داخل صفائح غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن ظاهرى بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية- بدون ترخيص بمحافظة البحيرة وضبط 9,6 طن منظفات صناعية معبأة داخل براميل بدون بيانات "مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية كما تمكنت الحملات من ضبط 16,000 قرص أدوية بشرية خاصة بعلاج العديد من الأمراض مهربة جمركياً وغير مسجلة ومحظور تداولها بالأسواق وغير خاضعة لأى تحليل طبى بحوزة المدير المسئول عن صيدلية بمحافظة القاهرة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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