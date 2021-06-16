أخبار عاجلة

إصابات في ريف إدلب الجنوبي جرّاء قصف قوات النظام السوري -
أصبح 20% من إصابات "كورونا".. فرنسا تحذر مواطنيها من اتساع انتشار "دلتا" -
"الكهموس" يستقبل مساعد وزير الخزانة الأمريكي ويبحثان أوجه التعاون -
كورونا.. الأردن تسجل 497 إصابة جديدة و185 حالة بلبنان -
مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف -
وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي -
"صحة جازان" تستحدث 5 وحدات عناية مركزة -
التوترات تعود إلى القدس الشرقية بعد هدم الاحتلال عقاراً فلسطينياً -
لم يكشف عن قيمة العقد بين الطرفين.. محمد سالم "يرمم" دفاع الرائد -
إجراء 591 قسطرة و22 عملية قلب مفتوح في مركز فيصل بن خالد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جهود مكثفة لتطعيم المواطنين في مكاتب البريد والمصانع بلقاح كورونا في الشرقية

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من ورفع المناعة المجتمعية ضد الوباء.

حيث قامت الفرق المتحركة بالعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية، والمتواجدة أمام مكاتب صرف المعاشات، والفرق المتحركة بالمصانع والمدارس ودور المناسبات بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، بالإستمرار في تطعيم المواطنين كبار السن أصحاب المعاشات، أثناء صرف المعاشات، والعاملين بالمنشآت الصناعية بلقاح كورونا، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدارس، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة للمواطنين تيسيراً عليهم من مشقة السفر، فضلا عن قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)