جهود مكثفة لتطعيم المواطنين في مكاتب البريد والمصانع بلقاح كورونا في الشرقية

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا ورفع المناعة المجتمعية ضد الوباء.

حيث قامت الفرق المتحركة بالعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية، والمتواجدة أمام مكاتب صرف المعاشات، والفرق المتحركة بالمصانع والمدارس ودور المناسبات بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، بالإستمرار في تطعيم المواطنين كبار السن أصحاب المعاشات، أثناء صرف المعاشات، والعاملين بالمنشآت الصناعية بلقاح كورونا، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدارس، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة للمواطنين تيسيراً عليهم من مشقة السفر، فضلا عن قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.