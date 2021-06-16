طلائع الجيش: أحمد سمير ومهند لاشين لم يوقعا للأهلي والزمالك

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كشف عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، حقيقة توقيع كل من أحمد سمير ومهند لاشين ثنائي الفريق العسكري للأهلي والزمالك بالترتيب.

وقال عبدالحميد بسيوني في تصريحات تليفزيونية«لاعبو طلائع الجيش أصبحوا مطمعًا لكل الأندية في مصر، وحسب ما يرى مجلس إدارة النادي سنحدد من اللاعبين الذين سيرحلون بنهاية الموسم».

وواصل حديثه قائلاً: «لم يصلنا أي عرض رسمي من أي ناد لأي لاعب في الفريق، وأنا على المستوى الشخصي أتمنى أن يستمروا جميعهم معي للموسم المُقبل لأنهم متألقون».

واستكمل: «أحمد سمير لم يوقع للنادي الأهلي، كل شيء يحدث عن طريق إدارة طلائع الجيش، وكل اللاعبين محترمين ولن يفعلوا شيئا دون علم الإدارة، ولم يصلنا أي عرض رسمي من القلعة الحمراء بشأن اللاعب».

يردف مدرب طلائع الجيش:«نفس الأمر بالنسبة لـ مهند لاشين، اللاعب أيضًا لم يوقع لنادي الزمالك كما تردد».

واختتم: «عمرو جمال من هدافي الدوري المصري ولديه إمكانيات كبيرة، لأنه نموذج محترم ويقاتل في كل تدريب، ويمتلك عروضًا كثيرة ومن حقه التوقيع لأي ناد أو العودة للأهلي، وأنا على المستوى الشخصي أتمنى أن يستمر معي في طلائع الجيش».