طلائع الجيش: أحمد سمير ومهند لاشين لم يوقعا للأهلي والزمالك

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كشف عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، حقيقة توقيع كل من أحمد سمير ومهند لاشين ثنائي الفريق العسكري للأهلي والزمالك بالترتيب.
وقال عبدالحميد بسيوني في تصريحات تليفزيونية«لاعبو طلائع الجيش أصبحوا مطمعًا لكل الأندية في مصر، وحسب ما يرى مجلس إدارة النادي سنحدد من اللاعبين الذين سيرحلون بنهاية الموسم».
وواصل حديثه قائلاً: «لم يصلنا أي عرض رسمي من أي ناد لأي لاعب في الفريق، وأنا على المستوى الشخصي أتمنى أن يستمروا جميعهم معي للموسم المُقبل لأنهم متألقون».
واستكمل: «أحمد سمير لم يوقع للنادي الأهلي، كل شيء يحدث عن طريق إدارة طلائع الجيش، وكل اللاعبين محترمين ولن يفعلوا شيئا دون علم الإدارة، ولم يصلنا أي عرض رسمي من القلعة الحمراء بشأن اللاعب».
يردف مدرب طلائع الجيش:«نفس الأمر بالنسبة لـ مهند لاشين، اللاعب أيضًا لم يوقع لنادي الزمالك كما تردد».
واختتم: «عمرو جمال من هدافي الدوري المصري ولديه إمكانيات كبيرة، لأنه نموذج محترم ويقاتل في كل تدريب، ويمتلك عروضًا كثيرة ومن حقه التوقيع لأي ناد أو العودة للأهلي، وأنا على المستوى الشخصي أتمنى أن يستمر معي في طلائع الجيش».