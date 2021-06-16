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يضم 40 ماكينة.. محافظ أسوان يتفقد أكبر مركز للغسيل الكلوي

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يضم 40 ماكينة.. محافظ أسوان يتفقد أكبر مركز للغسيل الكلوي يضم 40 ماكينة.. محافظ أسوان يتفقد أكبر مركز للغسيل الكلوي

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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مشروع إنشاء أكبر مركز للغسيل الكلوى خلف مستشفى الحميات بتكلفة 85 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 75 %، حيث يقام المركز على مساحة 1100 م2، ويتكون من 2 دور ويضم 40 ماكينة غسيل كلوى، وأيضاً غرف للمعامل والتحاليل وغيرها من الخدمات الطبية، حيث رافقه نائب المحافظ أحمد شعبان، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، ومسؤولو الجهات التنفيذية المعنية.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة للإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى والمهم طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة له بنهاية أغسطس القادم، كما ألمح محافظ أسوان إلى أهمية توحيد واجهات وألوان المباني والمداخل واللافتات الإرشادية والأرضيات ودهانات الحوائط لتحقيق التناسق الجمالي المطلوب.

المصرى اليوم

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