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نقيب المحامين يعتمد تشكيل هيئة مكتب نقابة شمال سيناء الفرعية

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نقيب المحامين يعتمد تشكيل هيئة مكتب نقابة شمال سيناء الفرعية نقيب المحامين يعتمد تشكيل هيئة مكتب نقابة شمال سيناء الفرعية

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استقبل رجائي عطية، نقيب المحامين، مجلس فرعية شمال سيناء، بقيادة ممدوح العيادي، نقيب الفرعية، وذلك بمكتبه بالنقابة العامة.

وأكد «العيادي»، أن النقيب العام اعتمد خلال اللقاء تشكيل هيئة مكتب النقابة الفرعية، والذي جاء كالآتي: ممدوح العيادي، نقيب محامي شمال سيناء. وأشرف فاروق عضو الشباب. وصابر صلاح الدين أمين الصندوق. وتامر عبدالفتاح وكيل المجلس. و أحمد سليمان الأمين العام. وأيمن الخولي الأمين العام المساعد. وسليمان إبراهيم وكيل ثاني. أحمد جمعة عضوًا. ومحمد الخليلي عضوًا.

وأوضح النقيب الفرعي، أن نقيب المحامين وافق على تخصيص أتوبيس لنقابة شمال سيناء، وستخصصه الفرعية لنقل المحامين من العريش إلى الإسماعيلية، بسبب نقل مقر محكمة العريش إليها لحين عودتها لمقرها الأصلي، وذلك للتيسير على المحامين.

وأضاف: «وافق النقيب العام كذلك على طلب النقابة الفرعية الخاص بشراء تكيفيين لغرفة المحامين بمحكمة شمال سيناء الابتدائية في إطار مخطط النقابة لتطوير غرف المحامين بالمحافظة»، موجهًا الشكر لنقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية على دعمه لمجالس النقابات الفرعية وتلبيته لمطالب المحامين واحتياجاتهم بما ييسر عليهم أداء رسالتهم السامية.

المصرى اليوم

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