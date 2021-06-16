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محافظ القليوبية يتابع نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

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محافظ القليوبية يتابع نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» محافظ القليوبية يتابع نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

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تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ، الأربعاء، بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ واللواء هشام خشبه السكرتير العام والمهندس على يوسف ابو عقيل السكرتير العام المساعد وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، ومؤسسة حياة كريمة.

وقال المحافظ، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، تختلف عن كافة المبادرات السابقة في كونها تستهدف إحداث تأثير مباشرا على المواطنين الأكثر احتياجا بقرى المحافظة .

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات، وتم مراجعة نسب التنفيذ الزمنية والفعلية بناءا على بنود الأعمال لكافة قطاعات ( مياه الشرب – مشروعات الصرف الصحي – مشروعات مجمعات الخدمات – الهيئة العامة العامة للأبنية التعليمية – قطاع الشباب والرياضة – التضامن الاجتماعي- الطرق).

وأضاف أنه تم حصر الأراضي الفضاء بالمراكز والقرى ووضع معايير لدراسة كل حالة على حدة في موضوع إدخال مياه الشرب والصرف للأماكن المتناثرة والمتاخمة، كما ناقش المحافظ موقف عدد من الأراضي لعمل مدارس بالقرى ضمن المشروع.

المصرى اليوم

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