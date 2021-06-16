إصابة نجم نادي بيراميدز بفيروس كوورنا

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أصيب إسلام عيسي نجم خط وسط نادي بيراميدز ومنتخب مصر إصابة بفيروس كوورنا بعد إيجابية نتيجة مسحته هو وزوجته.

وكتب عيسى عبر حسابه الرسمي على انستجرام «الحمد لله أنا وزوجتى إيجابي كورونا.. دعواتكم بالشفاء العاجل».

وكان إسلام عيسى قد شارك في مباراة فريقه أمام سموحة، والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، وخسر بيراميدز من نظيره بثلاثية نظيفة.

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفاً ومازالت لديه أربع مباريات مؤجلة.