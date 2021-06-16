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إصابات في ريف إدلب الجنوبي جرّاء قصف قوات النظام السوري
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:32 مساءً
أصبح 20% من إصابات "كورونا".. فرنسا تحذر مواطنيها من اتساع انتشار "دلتا"
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:30 مساءً
"الكهموس" يستقبل مساعد وزير الخزانة الأمريكي ويبحثان أوجه التعاون
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:30 مساءً
كورونا.. الأردن تسجل 497 إصابة جديدة و185 حالة بلبنان
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:30 مساءً
مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:30 مساءً
وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:30 مساءً
"صحة جازان" تستحدث 5 وحدات عناية مركزة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:30 مساءً
التوترات تعود إلى القدس الشرقية بعد هدم الاحتلال عقاراً فلسطينياً
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:30 مساءً
لم يكشف عن قيمة العقد بين الطرفين.. محمد سالم "يرمم" دفاع الرائد
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:30 مساءً
إجراء 591 قسطرة و22 عملية قلب مفتوح في مركز فيصل بن خالد
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:30 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
لقاء بروتوكولي للرئيسين بوتين و بايدن في قصر لا غرانج في جنيف
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 16 يونيو 2021 02:32 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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