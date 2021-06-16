برنامج «فرصة» ينظم ورشة عمل لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

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تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج «فرصة» بالاشتراك مع مشروع منظمة العمل الدولية «تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي»، ضمن برنامج فرصة الممول من الحكومة النرويجية، ورشة عمل تعريفية لتعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية من المتقدمين للاشتراك في مبادرة برنامج فرصة ضمن مبادرة لإطلاق وإدارة وحدات إنتاجية وسلاسل القيمة والتدريب من أجل التشغيل.

وكان البرنامج قد أعلن رسميا عن فتح باب التقدم لتلقي مقترحات من الجمعيات والمؤسسات الاهلية في 28 مارس الماضي واستمر استقبال المقترحات حتى 11 ابريل الماضي، وبلغ عدد المقترحات المتقدمة 213 مقترحًا منها 127 مقترح نقل أصول و86 مقترح تدريب وتوظيف) في 21 محافظة.

وقال الدكتور عاطف الشبراوي مستشار التمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي إنه نظراً لاهتمام وتركيز البرنامج على الاستدامة وتحقيق الربحية للأفراد وضرورة تفهم الجمعيات أن هذه المبادرات تمثل محور عملها ولا يجب أن تركز على تعظيم المصاريف الإدارية، بل تحاول توظيفها لتوفر دخلًا إضافيًا لها من الأنشطة المنفذة، فيسعد الوزارة أن تتعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار تعاون ممول من السفارة النرويجية في عدة محافظات، على تنظيم ورشة عمل لبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الاهلية المختارة، على تطوير المقترحات المقدمة لتكون قابلة للتنفيذ وتحقق عائدا اقتصاديا مستداما ومناسبا لجذب المستفيد.

وأضاف الشبراوي أن برنامج «فرصة» يتميز بتمكين فئة القادرين على العمل، ليكونوا إضافة للاقتصاد القومي، خاصة أن برنامج «فرصة» يهدف إلى الانتقال من الاعتمادية على المساعدات إلى تفعيل الإنتاج والاستقلالية المالية، كما أن برنامج «فرصة» لديه منهجية مختلفة عن المنهجيات التقليدية ويستهدف عددًا من المحافظات والأفراد، حيث يقدم منظومة التمكين الاقتصادي التي توفر فرص التدريب والتوظيف وتأسيس مشروعات مدرة للدخل ووحدات إنتاجية موجهة للمستفيدين والمرفوضين من برنامج تكافل وكرامة.

ومن جانبها، أكدت نشوى بلال مدير مشروع «تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي ضمن برنامج فرصة» أهمية بناء الشراكات بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لضمان استدامة التدخلات الخاصة ببرنامج فرصة.

وأعربت عن سعادتها بالتعاون الحالي القائم بين منظمة العمل الدولية ممثلة في مشروع «تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي ضمن برنامج فرصة» ووزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن الورشة ستساهم في بناء قدرات نحو عدد 25 جمعية.

ويهدف مشروع «تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي ضمن برنامج فرصة» الممول من الحكومة النرويجية في المقام الأول إلى دعم الخروج التدريجي من خطط الدعم النقدي المشروط الخاص ليصب في برنامج “فرصة”، من خلال إتاحة مجموعة من البرامج التدريبية التي تستهدف بناء القدرات في مجال العمل بأجر والعمل الحر، بما يسهم في تعزيز فرص العمل اللائق ورفع مستويات المعيشة.