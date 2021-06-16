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«المحامين»: عقد جلستين لحلف اليمين للأعضاء الجدد يومي 20 و27 يونيو

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«المحامين»: عقد جلستين لحلف اليمين للأعضاء الجدد يومي 20 و27 يونيو «المحامين»: عقد جلستين لحلف اليمين للأعضاء الجدد يومي 20 و27 يونيو

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أعلنت نقابة المحامين عن قرار حسين الجمال، الأمين العام للنقابة، بعقد جلستين لحلف اليمين القانونية للمحامين الجدد في النقابات الفرعية يومي 20 و27 يونيو الجاري، في التاسعة صباحا، في قاعة مؤتمرات اتحاد عمال بالأزبكية.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي لها، أن الجلسة الأولى تنعقد يوم 20 يونيو، لنقابات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان، وشمال الجيزة، وجنوب الجيزة، وشمال القليوبية، وجنوب القليوبية، والإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر ومرسى مطروح.

وأضاف البيان: «وتنعقد الجلسة الثانية يوم 27 يونيو، لنقابات المنوفية، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، وشمال الدقهلية، وجنوب الدقهلية، وطنطا، والمحلة الكبرى، وكفر الشيخ، وشمال البحيرة، وجنوب البحيرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، وسوهاج، وقنا، والوادي الجديد، وأسوان، والأقصر».

المصرى اليوم

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