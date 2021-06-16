محافظ قنا يتفقد عددا من المخابز بمدينة نجع حمادي

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تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الثلاثاء المخبز الآلي بمجمع الألومنيوم بمركز نجع حمادي للإطمئنان على سير العمل به والإلتزام بالمواعيد، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من قبل المواطنين رافقه خلال الجولة حازم عمر نائب محافظ قنا وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخليه بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استفسر محافظ قنا من الأهالي عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم وتوافره منعاً لحدوث أي تلاعب أو استغلال لهم، كما وجه بمرور لجنة يومية على المخابز وإعداد تقرير بمدى انتظام العمل بها.

وشدد محافظ قنا على وكيل وزارة التموين بالمتابعة اليومية والمستمرة للاطمئنان على سير العمل بالمخابز ،والتأكد من الإلتزام بحصص الدقيق المقررة لها، وتقديم خبز جيد للمواطنين مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز، وتحرير محاضر للمخالفين، لضمان وصول الخبز المدعم بالجودة المطلوبة لمن يستحق، مشددًا على ضرورة الإهتمام بنظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الخبز .

محافظ قنا يتفقد عدد من المخابز بنجع حمادى

محافظ قنا يتفقد عدد من المخابز بنجع حمادى

محافظ قنا يتفقد عدد من المخابز بنجع حمادى