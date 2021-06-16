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4 لقطات إنسانية من الجولة الأولى لـ«يورو 2020»

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4 لقطات إنسانية من الجولة الأولى لـ«يورو 2020» 4 لقطات إنسانية من الجولة الأولى لـ«يورو 2020»

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شهدت الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 العديد من المشاهد الإنسانية التي فاقت في تأثيرها الأهداف ونتائج المباريات.

ويستعرض «المصري اليوم» في التقرير التالي أبرز هذه المشاهد

1- سقوط إريسكن

ستظل لحظة سقوط كريستيان إريسكن قائد منتخب الدنمارك هي اللقطة الأشهر في يورو 2020 وربما عبر نسخ البطولة القارية الأشهر في العالم.

سقوط أظهر ارتفاع لقدرات أطباء ومهارة غير مسبوقة في إسعاف لاعب على بعد لحظات من مفارقة الحياة فضلاً عن مشاعر الحزن الصادقة من الجميع في الملعب والمتفاعلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

2- رونالدو .. صحتك أهم

واصل كريستيانو رونالدو قائد البرتغالي تصدره المشهد الكروي ولكن هذه المرة عبر نافذة صحية إنسانية حيث طالب الجميع بعدم تناول المشروبات الغازية لأنها لا تفيد البدن.

ولم يهتم رونالدو بالأضرار المادية والعقوبات التي يمكن أن تلحق به وبمنتخب بلاده بعد أن أبعد زجاجة أحد أشهر الشركات الراعية لبطولة يورو 2020 وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة البرتغال والمجر.

3- جماهير المجر

تميزت مباراة المجر والبرتغال بانها الأعلي من ناحية الحضور الجماهيري في البطولة ورابما منذ بداية أزمة كورونا في العالم حيث حرصت الجماهير المجرية على ملأ المدرجات في مشهد غائب.

ورغم خسارة فريقهم للمباراة بثلاثة أهداف دون رد إلا أن الجماهير ظلت تشجع لاعبي منتخبهم الوطني عقب اللقاء نظراً لما قدموه من أداء متميز وجهد كبير خلال أحداث ال90 دقيقة.

4- بول بوجبا .. جائزة واحدة لاتكفي

حصد النجم الفرنسي بول بوجبا على جائزة أفضل لاعب خلال مواجهة منتخب بلاتده أمام ألمانيا والتي انتهت بفوز الديوك بهدف دون رد.

وقام بوجبا بتكرار واقعة رونالدو ولكن هذه المرة تجاه إحدى المشروبات التي تحتوي على مواد كحولية حيث رفض تواجدها في واجهة المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الأشهر في الجولة الأولى.

المصرى اليوم

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