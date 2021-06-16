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تأجيل محاكمة سما المصري في اتهامها بـ «سب وقذف» لـ 23 يونيو

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تأجيل محاكمة سما المصري في اتهامها بـ «سب وقذف» مرتضى منصور لـ 23 يونيو تأجيل محاكمة سما المصري في اتهامها بـ «سب وقذف» لـ 23 يونيو

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أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدعوى المقامة من رئيس نادي السابق ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والمعروفة إعلاميًا بـ«سما المصري»، والذى يتهمها فيها بسبه وقذفه لجلسة ٢٣ يونيو الجاري لإحضار سما المصرى من محبسها.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية، رفضت استشكال سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها «سما المصري»، على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بـ«خدش الحياء العام والفسق والفجور».

كانت النيابة أحالت «المصري» إلى المحكمة الاقتصادية في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية في 27 يونيو الماضى عاقبت «المصرى» بالسجن 3 سنوات وغرمتها 300 ألف جنيه في اتهامها بـ«خدش الحياء العام» في قضية أخرى.

المصرى اليوم

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