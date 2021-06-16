استولوا على 500 ألف من مدير عام .. سقوط أخطر عصابة إلكترونية في الجيزة

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تعرضت موظفة بإحدى الشركات بالقاهرة لواقعة احتيال ونصب والاستيلاء على أموال طائلة منها بلغت نصف مليون جنيه من قِبل أحد الأشخاص قام بإنشاء صفحة إلكترونية احتيالية باسم وهمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وزعم لها كونه صاحب شركة مقاولات كبرى وبإمكانه استثمار أموالها في مجال المقاولات نظير حصولها على أرباح شهرية خلافاً للحقيقة، حررت المجنى عليها محضرا بـ الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وأسفرت جهوده عن أن وراء الواقعة شخصين مقيمين بالجيزة لأحدهما معلومات جنائية حيث قاما بممارسه نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من مرتادى مواقع التواصل الاجتماعى من خلال انشائهم وإدارة العديد من الحسابات الإلكترونية الاحتيالية بأسماء وصفات وهمية على بعض مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك، إنستجرام» وإيهام ضحاياهم أنهما أصحاب شركات مقاولات، وفى سبيل ذلك قاما بفتح حسابات بنكية وإدارة حوافظ إلكترونية مالية بالعديد من شركات الاتصالات لاستخدامها في تلقى متحصلات نشاطهما الإجرامى وصرفها من خلال ماكينات الصراف الآلى المختلفة، وعقب الاستيلاء على أموال الضحايا يقومان بغلق الهواتف المحمولة والصفحات المستخدمة في الواقعة والهروب بمتحصلات نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة أوسيم وبحوزتهما بطاقتى دفع إلكترونى- عدد من خطوط المحمول- 3 هواتف محمول«المستخدمة في ممارسة نشاطهما الإجرامى» وبفحص الهواتف تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.