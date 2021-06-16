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ثابت .. محمد رمضان يطلق أحدث كليب غنائي له: «أنا ويوتيوبي ملك جمهوري» ()

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ثابت .. محمد رمضان يطلق أحدث كليب غنائي له: «أنا ويوتيوبي ملك جمهوري» (فيديو) ثابت .. محمد رمضان يطلق أحدث كليب غنائي له: «أنا ويوتيوبي ملك جمهوري» ()

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أعلن الفنان محمد رمضان عن إطلاق كليب أغنيته الجديدة، التي تحمل عنوان «ثابت»، خلال مقطع فيديو.

وقال «رمضان» في الفيديو، الذي نشره بصفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «صباح الخير صحيت من النوم فتحت (الواتسآب) لقيت محمد سامي (مخرج الكليب)، باعت لي كليب (ثابت) بعد ما تلوينه في (الفينال إيديت) للكليب، وبيقولي هتنزله على اليوتيوب امتى؟».

وتابع: «قلت له: والله أنا ويوتيوبي وفيسبوكي ولحم كتافي ملك جمهوري، قالي الجمعة أنسب وقت عشان إجازة وتتشاف كويس، قلت له: والله الشعبين اللي زي حلاتنا والصعايدة والفلاحين لما يبقى في إيديهم حاجه يسعدوا الناس مابيستنوش، فأدخلوا على يوتيوب هتلاقوا الأغنية».

«ثابت» كلمات الأغنية للشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير.

والكليب مونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.

المصرى اليوم

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