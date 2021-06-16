أخبار عاجلة

إصابات في ريف إدلب الجنوبي جرّاء قصف قوات النظام السوري -
أصبح 20% من إصابات "كورونا".. فرنسا تحذر مواطنيها من اتساع انتشار "دلتا" -
"الكهموس" يستقبل مساعد وزير الخزانة الأمريكي ويبحثان أوجه التعاون -
كورونا.. الأردن تسجل 497 إصابة جديدة و185 حالة بلبنان -
مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف -
وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي -
"صحة جازان" تستحدث 5 وحدات عناية مركزة -
التوترات تعود إلى القدس الشرقية بعد هدم الاحتلال عقاراً فلسطينياً -
لم يكشف عن قيمة العقد بين الطرفين.. محمد سالم "يرمم" دفاع الرائد -
إجراء 591 قسطرة و22 عملية قلب مفتوح في مركز فيصل بن خالد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشؤون الإسلامية": السماح بإقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد

Print
قالت: وفق عدد من الاشتراطات منها أن يكون للمسجد عدة أبواب

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، تعميماً بشأن إقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد، وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث البروتوكولات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا.

ونصّ التعميم على أن تكون الصلاة على الجنائز في المساجد والجوامع وفق عدد من الاشتراطات؛ منها أن يكون للمسجد عدة أبواب، وأن يتم استخدام كل الأبواب في حال وجود جنازة، ويخصص باب لنقل الجنازة، ويُسْمح فقط لذوي المتوفى بالمشاركة في عملية حمل الجنازة من الباب المخصص، وتخصيص صف لتلقي العزاء بالمسجد، ووضع حاجز فاصل بين ذوي المتوفى والمعزين، بحيث يفصل بينهم مسافة مترين، وتخصيص أكثر من مشرف بالمسجد؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات وتنبيه المصلين على عدم مخالفتها، كما يجب أن تكون الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة، وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة.

وتضمّن التوجيه أن يتم التواصل بين فروع الوزارة وفروع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتنسيق بين مغاسل الموتى التي تقع تحت إشرافهم مع المشرفين المكلفين في المساجد والجوامع؛ لضمان عدم زيادة عدد الجنائز التي يصلى عليها في المسجد الواحد على 3 جنائز في الوقت الواحد.


ويأتي التعميم في إطار التنسيق والتكامل مع كل القطاعات الحكومية المختصة؛ لضمان سلامة وصحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة في ظل تواصل الجائحة العالمية كورونا.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أصبح 20% من إصابات "كورونا".. فرنسا تحذر مواطنيها من اتساع انتشار "دلتا"

أصبح 20% من إصابات "كورونا".. فرنسا تحذر مواطنيها من اتساع انتشار "دلتا"

"الكهموس" يستقبل مساعد وزير الخزانة الأمريكي ويبحثان أوجه التعاون

"الكهموس" يستقبل مساعد وزير الخزانة الأمريكي ويبحثان أوجه التعاون

كورونا.. الأردن تسجل 497 إصابة جديدة و185 حالة بلبنان

كورونا.. الأردن تسجل 497 إصابة جديدة و185 حالة بلبنان

مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف

مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف