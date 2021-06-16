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إصابات في ريف إدلب الجنوبي جرّاء قصف قوات النظام السوري
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:32 مساءً
أصبح 20% من إصابات "كورونا".. فرنسا تحذر مواطنيها من اتساع انتشار "دلتا"
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:30 مساءً
"الكهموس" يستقبل مساعد وزير الخزانة الأمريكي ويبحثان أوجه التعاون
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:30 مساءً
كورونا.. الأردن تسجل 497 إصابة جديدة و185 حالة بلبنان
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:30 مساءً
مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:30 مساءً
وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:30 مساءً
"صحة جازان" تستحدث 5 وحدات عناية مركزة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:30 مساءً
التوترات تعود إلى القدس الشرقية بعد هدم الاحتلال عقاراً فلسطينياً
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:30 مساءً
لم يكشف عن قيمة العقد بين الطرفين.. محمد سالم "يرمم" دفاع الرائد
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:30 مساءً
إجراء 591 قسطرة و22 عملية قلب مفتوح في مركز فيصل بن خالد
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:30 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بوتين وبايدن يتصافحان في بداية قمتهما في فيلا لا غرانج
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 16 يونيو 2021 02:17 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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