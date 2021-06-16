أخبار عاجلة

إصابات في ريف إدلب الجنوبي جرّاء قصف قوات النظام السوري -
أصبح 20% من إصابات "كورونا".. فرنسا تحذر مواطنيها من اتساع انتشار "دلتا" -
"الكهموس" يستقبل مساعد وزير الخزانة الأمريكي ويبحثان أوجه التعاون -
كورونا.. الأردن تسجل 497 إصابة جديدة و185 حالة بلبنان -
مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف -
وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي -
"صحة جازان" تستحدث 5 وحدات عناية مركزة -
التوترات تعود إلى القدس الشرقية بعد هدم الاحتلال عقاراً فلسطينياً -
لم يكشف عن قيمة العقد بين الطرفين.. محمد سالم "يرمم" دفاع الرائد -
إجراء 591 قسطرة و22 عملية قلب مفتوح في مركز فيصل بن خالد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

الصلح خير ..الداخلية تضبط طرفى مشاجرة فى التجمع وتصلح بينهم

Print
الصلح خير ..الداخلية تضبط طرفى مشاجرة فى التجمع وتصلح بينهم الصلح خير ..الداخلية تضبط طرفى مشاجرة فى التجمع وتصلح بينهم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تدوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» متضمناً حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، توصلت جهود وحدة مباحث القسم عن تحديد طرفى المشاجرة، وتبين أن طرفيها كل من «طرف أول» طالب و«طرف ثانى» صاحب كافيه، عامل بالكافيه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما أقرا بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب توقف الأول وبصحبته أصدقائه أمام مدخل الكافيه وقيامهم باللهو، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدى «دون إصابات» وتم الصلح والتوفيق فيما بينهما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم

خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم

محافظ الشرقية: مد فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات حتى ٨ يوليو

محافظ الشرقية: مد فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات حتى ٨ يوليو

التقديم اليوم والمقابلة من الغد .. وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل بالقاهرة والمحافظات

التقديم اليوم والمقابلة من الغد .. وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل بالقاهرة والمحافظات

أرامكو: نهدف لأن نصبح طرفا رئيسيا في سوق الهيدروجين العالمية

أرامكو: نهدف لأن نصبح طرفا رئيسيا في سوق الهيدروجين العالمية