الصلح خير ..الداخلية تضبط طرفى مشاجرة فى التجمع وتصلح بينهم

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تدوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» متضمناً حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، توصلت جهود وحدة مباحث القسم عن تحديد طرفى المشاجرة، وتبين أن طرفيها كل من «طرف أول» طالب و«طرف ثانى» صاحب كافيه، عامل بالكافيه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما أقرا بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب توقف الأول وبصحبته أصدقائه أمام مدخل الكافيه وقيامهم باللهو، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدى «دون إصابات» وتم الصلح والتوفيق فيما بينهما.