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البريطاني كريم خان يتولى مهام مدعي عام "الجنائية الدولية"

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البريطاني كريم خان يتولى مهام مدعي عام "الجنائية الدولية" البريطاني كريم خان يتولى مهام مدعي عام "الجنائية الدولية"
تواجهه تحديات مرتبطة بالأراضي الفلسطينية وأفغانستان والفلبين

البريطاني كريم خان يتولى مهام مدعي عام

تولى البريطاني كريم أحمد خان، اليوم الأربعاء، مهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي الهولندية، إثر أدائه القسم الذي تعهد خلاله بالعمل بشرف وأمانة وحياد ووفقا لما يمليه الضمير.

وقال "خان": "أتعهد رسمياً بأن أمارس مهامي وسلطاتي كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية بشرف وأمانة وحياد، ووفقاً لما يمليه الضمير"، معبراً عن خدمة هذا المنصب بما يلزم من مسؤولية أثناء أدائه اليمين، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويبلغ "خان" 51 عاماً من العمر، وتواجهه تحديات كبيرة مطروحة أمامه في محكمة لاهاي الدولية، تشمل تحقيقات مرتبطة بالأراضي الفلسطينية وأفغانستان والفلبين.

وانتخبت الدول الأعضاء في المحكمة "خان"، وهو من أصول باكستانية، في فبراير لولاية مدتها تسع سنوات على رأس المحكمة الجنائية الدائمة الوحيدة في العالم.


وسبق أن قاد "خان" تحقيقاً أممياً خاصاً بشأن تنظيم "داعش" الإرهابي، كما أنه مثل سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، في المحكمة الجنائية الدولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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