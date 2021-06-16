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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بترويع المواطنين والتعدى عليهم تبين أن الواقعة بمنطقة الزيتون وأن الفيديو تم تصويره فى شهر فبراير الماضى أثناء قيامه بالتشاجر مع أحد الأشخاص بسبب معاكسة شقيقته القى القبض على المتهم وأخطرت النيابة للتحقيق .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام أحد الأشخاص بترويع المواطنين والتعدى عليهم لفظياً ممسكاً بيده سلاح أبيض "سكين" ، وتبين وجود بعض التعليقات على مقطع الفيديو تفيد بأنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة وتضرر أهالى المنطقة منه لسوء سلوكه.

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عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وعثر بحوزته على طبنجة صوت معدلة ، وعدد من الطلقات – كمية من مخدر الهيروين – هاتف محمول، وبمواجهته أقر بأن مقطع الفيديو تم تصويره خلال شهر فبراير الماضى .. أثناء قيامه بالتشاجر مع أحد الأشخاص لقيام الأخير بالتعرض لشقيقته ومعاكستها ، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه المؤثم ، والمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه تم إتخاذ الإجراءات القانونية