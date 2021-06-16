أخبار عاجلة

إصابات في ريف إدلب الجنوبي جرّاء قصف قوات النظام السوري -
أصبح 20% من إصابات "كورونا".. فرنسا تحذر مواطنيها من اتساع انتشار "دلتا" -
"الكهموس" يستقبل مساعد وزير الخزانة الأمريكي ويبحثان أوجه التعاون -
كورونا.. الأردن تسجل 497 إصابة جديدة و185 حالة بلبنان -
مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف -
وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي -
"صحة جازان" تستحدث 5 وحدات عناية مركزة -
التوترات تعود إلى القدس الشرقية بعد هدم الاحتلال عقاراً فلسطينياً -
لم يكشف عن قيمة العقد بين الطرفين.. محمد سالم "يرمم" دفاع الرائد -
إجراء 591 قسطرة و22 عملية قلب مفتوح في مركز فيصل بن خالد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سؤال برلماني حول إعتماد لقاح «سينوفاك» من منظمة الصحة العالمية

Print
سؤال برلماني حول إعتماد لقاح فيروس كورونا «سينوفاك» من منظمة الصحة العالمية سؤال برلماني حول إعتماد لقاح «سينوفاك» من منظمة الصحة العالمية

وأضافت النائبة أن هناك جهود مصرية خالصة تقوم بها بشأن حماية المواطنين من فيرس كورونا، انتهي باعلان رئاسة مجلس الوزراء المصري، توقيع اتفاقيتين بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وشركة «سينوفاك» الصينية للمستحضرات الحيوية، في إطار «السعي نحو تحقيق التعاون الفني في هذا المجال الحيوي، عبر الاستفادة من اللقاح الذي طورته سينوفاك».

وهذا يعني أن لقاح سينوفاك الصيني انضم إلى باقة لقاحات كورونا التي توفرها الدولة للمواطنين للتطعيم مجانا، ضمن خطة الدولة للقضاء على الوباء..

فهو لقاح جديد وفعال هو لقاح صيني تقوم بتصنيعه شركة سينوفاك الصينية، وستقوم بتصنيع 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني في السنة الأولى للشراكة بين فاكسيرا وسينوفاك.

وأكملت أن الصين قامت بتوريد 1400 لتر مركزات كمواد خام لتصنيع 2.2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك محليا، واثبت لقاح سينوفاك فاعلية بنسبة 91% على المفحوصين من الفئات العامة، كما استقبلت مصر 500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك ويتم تحليلها بمعامل هيئة الدواء.

كل ذلك يأتى في إطار جهود مصر وحرصها على التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات لتوفير كميات من لقاحات ضمن خطة الدولة لتطعيم المواطنين.

كما أن وزارة الصحة قد اعلنت أنه جار العمل على إنتاج الدفعة الأولى من لقاحات «سينوفاك» في مصر، وذلك ضمن اتفاقية نقل التكنولوجيا والتصنيع الموقعة بين كل من الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وشركة سينوفاك الصينية.

وتسائلت عضو مجلس النواب: هل تم اعتماد لقاح فيروس كورونا «سينوفاك»، من منظمة الصحة العالمية؟، وهل أصبح «سينوفاك» معتمد من منظمة الصحة العالمية والمزمع إنتاجه من خلال مصنع شركة «فاكسيرا» المصرية؟، وهل تم اعتماد مصنع «فاكسيرا» من منظمة الصحة العالمية كأحد المصانع المنتجة للقاحات فيروس كورونا وحصوله على تأهيل منظمة الصحة العالمية ؟

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم

خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم

رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير)

رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير)

«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد