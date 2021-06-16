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وأضافت النائبة أن هناك جهود مصرية خالصة تقوم بها الحكومة بشأن حماية المواطنين من فيرس كورونا، انتهي باعلان رئاسة مجلس الوزراء المصري، توقيع اتفاقيتين بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وشركة «سينوفاك» الصينية للمستحضرات الحيوية، في إطار «السعي نحو تحقيق التعاون الفني في هذا المجال الحيوي، عبر الاستفادة من اللقاح الذي طورته سينوفاك».

وهذا يعني أن لقاح سينوفاك الصيني انضم إلى باقة لقاحات كورونا التي توفرها الدولة للمواطنين للتطعيم مجانا، ضمن خطة الدولة للقضاء على الوباء..

فهو لقاح جديد وفعال هو لقاح صيني تقوم بتصنيعه شركة سينوفاك الصينية، وستقوم مصر بتصنيع 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني في السنة الأولى للشراكة بين فاكسيرا وسينوفاك.

وأكملت أن الصين قامت بتوريد 1400 لتر مركزات كمواد خام لتصنيع 2.2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك محليا، واثبت لقاح سينوفاك فاعلية بنسبة 91% على المفحوصين من الفئات العامة، كما استقبلت مصر 500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك ويتم تحليلها بمعامل هيئة الدواء.

كل ذلك يأتى في إطار جهود مصر وحرصها على التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات لتوفير كميات من لقاحات فيروس كورونا ضمن خطة الدولة لتطعيم المواطنين.

كما أن وزارة الصحة قد اعلنت أنه جار العمل على إنتاج الدفعة الأولى من لقاحات «سينوفاك» في مصر، وذلك ضمن اتفاقية نقل التكنولوجيا والتصنيع الموقعة بين كل من الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وشركة سينوفاك الصينية.

وتسائلت عضو مجلس النواب: هل تم اعتماد لقاح فيروس كورونا «سينوفاك»، من منظمة الصحة العالمية؟، وهل أصبح «سينوفاك» معتمد من منظمة الصحة العالمية والمزمع إنتاجه من خلال مصنع شركة «فاكسيرا» المصرية؟، وهل تم اعتماد مصنع «فاكسيرا» من منظمة الصحة العالمية كأحد المصانع المنتجة للقاحات فيروس كورونا وحصوله على تأهيل منظمة الصحة العالمية ؟