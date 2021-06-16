أخبار عاجلة

إصابات في ريف إدلب الجنوبي جرّاء قصف قوات النظام السوري -
أصبح 20% من إصابات "كورونا".. فرنسا تحذر مواطنيها من اتساع انتشار "دلتا" -
"الكهموس" يستقبل مساعد وزير الخزانة الأمريكي ويبحثان أوجه التعاون -
كورونا.. الأردن تسجل 497 إصابة جديدة و185 حالة بلبنان -
مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف -
وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي -
"صحة جازان" تستحدث 5 وحدات عناية مركزة -
التوترات تعود إلى القدس الشرقية بعد هدم الاحتلال عقاراً فلسطينياً -
لم يكشف عن قيمة العقد بين الطرفين.. محمد سالم "يرمم" دفاع الرائد -
إجراء 591 قسطرة و22 عملية قلب مفتوح في مركز فيصل بن خالد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ يستعرض المشروعات القومية ببورسعيد امام «محلية البرلمان»

Print
محافظ يستعرض المشروعات القومية ببورسعيد امام «محلية البرلمان» محافظ يستعرض المشروعات القومية ببورسعيد امام «محلية البرلمان»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، زيارتها الأولى لمحافظة بورسعيد للاضطلاع على أخر ما وصلت إليه المشروعات القومية في المحافظة، واستقبل وفد اللجنة البرلمانية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وعرض محافظ بورسعيد، للنواب، فيلما تسجيليا حول المشروعات القومية والاستثمارية والإنجازات التي تحققت في المحافظة، وجهود التطوير خلال الفترة الماضية.

وقال الغضبان، إن محافظة بورسعيد جاذبة للسكان وللاستثمار، لوجود 4 مناطق صناعية بها، بجانب وجود أكبر مزرعة سمكية في العالم على مساحة 15 ألف فدان، وكذلك الأنشطة التجارية والصناعية.

وأضاف المحافظ، أن بورسعيد هي الأولي في محافظات ، في حجم الاستثمارات والمشروعات القومية، بتكلفة357 مليار جنيه.

وتابع: «انطلقت شرارة التنمية بمنطقة شرق بورسعيد، عام 2015، واليوم المنطقة فيها تخطيط لأكبر مدينة للجيل الرابع، وهي مدينة سلام مصر، وأكبر مدينة رياضية على مساحة ألف فدان وسيكون فيها أولمبي، ومحطة تحلية مياه».

ولفت المحافظ إلى أن ميناء شرق بورسعيد، أكبر ميناء محوري في مصر، وبه خطوط ملاحية عالمية، بجانب مجموعة الأنفاق العملاقة، وعددها 3 أنفاق، تربط بين شرق وجنوب بورسعيد، وربط محور شمال أفريقيا كله، وربط شمال ووسط وجنوب سيناء بمصر.

واستطرد المحافظ: «وفي غرب بورسعيد ربنا كافأنا بحقل ظهر، تم الانتهاء منه في أقل من 14 شهرا، باستثمارات 12.5 مليار دولار، جعل مصر عاصمة الطاقة العالمية، الخير يعم على الجميع، وأولادنا بيشتغلوا فيه، وتوجد فيه أكبر مزارع سمكية، وكان هناك مناطق عشوائية خلف حقل ظهر، وصدر قرار جمهوري إنشاء مجتمع عمراني جديد غرب بورسعيد، وجاري التنفيذ».

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أعمال تطوير بحيرة المنزلة، التي يقع ثلثها تقريبا في بورسعيد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم

خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم

رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير)

رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير)

«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي

محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي