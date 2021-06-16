محافظ يستعرض المشروعات القومية ببورسعيد امام «محلية البرلمان»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، زيارتها الأولى لمحافظة بورسعيد للاضطلاع على أخر ما وصلت إليه المشروعات القومية في المحافظة، واستقبل وفد اللجنة البرلمانية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وعرض محافظ بورسعيد، للنواب، فيلما تسجيليا حول المشروعات القومية والاستثمارية والإنجازات التي تحققت في المحافظة، وجهود التطوير خلال الفترة الماضية.

وقال الغضبان، إن محافظة بورسعيد جاذبة للسكان وللاستثمار، لوجود 4 مناطق صناعية بها، بجانب وجود أكبر مزرعة سمكية في العالم على مساحة 15 ألف فدان، وكذلك الأنشطة التجارية والصناعية.

وأضاف المحافظ، أن بورسعيد هي الأولي في محافظات مصر، في حجم الاستثمارات والمشروعات القومية، بتكلفة357 مليار جنيه.

وتابع: «انطلقت شرارة التنمية بمنطقة شرق بورسعيد، عام 2015، واليوم المنطقة فيها تخطيط لأكبر مدينة للجيل الرابع، وهي مدينة سلام مصر، وأكبر مدينة رياضية على مساحة ألف فدان وسيكون فيها ستاد أولمبي، ومحطة تحلية مياه».

ولفت المحافظ إلى أن ميناء شرق بورسعيد، أكبر ميناء محوري في مصر، وبه خطوط ملاحية عالمية، بجانب مجموعة الأنفاق العملاقة، وعددها 3 أنفاق، تربط بين شرق وجنوب بورسعيد، وربط محور شمال أفريقيا كله، وربط شمال ووسط وجنوب سيناء بمصر.

واستطرد المحافظ: «وفي غرب بورسعيد ربنا كافأنا بحقل ظهر، تم الانتهاء منه في أقل من 14 شهرا، باستثمارات 12.5 مليار دولار، جعل مصر عاصمة الطاقة العالمية، الخير يعم على الجميع، وأولادنا بيشتغلوا فيه، وتوجد فيه أكبر مزارع سمكية، وكان هناك مناطق عشوائية خلف حقل ظهر، وصدر قرار جمهوري إنشاء مجتمع عمراني جديد غرب بورسعيد، وجاري التنفيذ».

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أعمال تطوير بحيرة المنزلة، التي يقع ثلثها تقريبا في بورسعيد.