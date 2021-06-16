«ملائكة العالم» مشروع تخرج لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة يحصل على المركز الأول (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل مشروع «ملائكة العالم» ضمن مشروعات تخرج أول دفعة من كلية الاقتصاد والتجارة الدولية بالجامعة المصرية الصينية، على المركز الأول، وهو خاص بأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، وعبارة عن «أبليكيشن» يوفر لهم مجتمع يستطيعوا الانخراط فيه ويقدم لهم جميع الخدمات التي يحتاجون إليها كالخدمات العلاجية وتنمية مهاراتهم وكيفية ممارسة الأنشطة.

كما حازت العديد من مشاريع التخرج على تقدير لجنة المناقشة من بينها مشروع تطبيق يوفر جميع المعلومات الطبية للعملاء المتواجدين داخل المؤسسة الطبية التي تستخدم التطبيق وتقدم الخدمة من خلاله، ومشروع خاص بالأطفال التي تعاني من السمنة المفرطة، وهو يقدم لهم معلومات تهمهم وكيفية تجنب المشاكل التي تواجههم في المستقبل.

ونظمت الجامعة المصرية الصينية، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، حفلًا بمناقشة مشروعات تخرج أول دفعة من كلية الاقتصاد والتجارة الدولية بالتعاون مع مكتب التايكو ونادي ريادة الأعمال بالجامعة.

وذكر بيان صادر عن الجامعة، اليوم الأربعاء، أن طلاب كلية الاقتصاد والتجارة الدولية في الجامعة، قدموا مجموعة من الرؤى الجديدة في عدد من الموضوعات التي تناولتها بحوث تخرجهم، حيث انصبت تلك الأفكار في تقديم حلول لمجموعة من المشكلات لعدد من القطاعات الطبية والاجتماعية.

وقال الدكتور أشرف الشيحي، أن الجامعة تضع كل إمكاناتها واهتماماتها أمام طلابها وهم على مقاعد الدراسة في الجامعة من أجل تحفيزهم على الإبداع والتطوير، كما تشجع المشروعات المشتركة بين طلاب الكليات المختلفة تأكيدًا على تكامل التخصصات واكتساب مهارات العمل الجماعي المشترك.

وأضاف أن إدارة الجامعة تعتمد على السعي بكل قوة لتوجيه الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية تحقق عائدًا ملموسًا على الاقتصاد والمجتمع، وليس مجرد نشر دولي فقط للأبحاث، وهو ما ساهم بشكل كبير في احتلال الجامعة مراكز متقدمة في كافة التخصصات نظرًا للجودة العالية للبحوث المنشورة ومواكبتها للعالم، والتي يُستشهد بها في كافة المجالات الدولية.

ودعا «الشيحي» جميع الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد والمثابرة لتطوير قدراتهم البحثية والاستفادة من قواعد البيانات العالمية التي وفرتها الجامعة لتعزيز مهاراتهم البحثية والإيمان بالعمل الجماعي للوصول إلى هدف مشترك.

حضر مناقشة مشروعات التخرج، الدكتورة رشا الخولي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم ومدير مكاتب التايكو بالجامعة، والدكتور أشرف حلمي، عميد كلية الاقتصاد والتجارة الدولية، فيما ضمت لجنة المناقشة الدكتورة أميرة عمر، بقسم إدارة الأعمال ومدير مركز دعم التكنولوجيا والابتكار بالجامعة، والدكتورة غادة البدوي، بكلية الاقتصاد ومدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، والمهندس تامر أحمد، استشاري ريادة الأعمال.

حفل مناقشة مشروعات تخرج أول دفعة من كلية الاقتصاد والتجارة الدولية

حفل مناقشة مشروعات تخرج أول دفعة من كلية الاقتصاد والتجارة الدولية