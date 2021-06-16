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القبض على موظف بإحدى الوحدات المحلية بـ سوهاج اختلس مبالغ مالية

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القبض على موظف بإحدى الوحدات المحلية بـ سوهاج اختلس مبالغ مالية القبض على موظف بإحدى الوحدات المحلية بـ سوهاج اختلس مبالغ مالية

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ألقت مباحث الأموال العامة القبض على موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج اختلس مبالغ مالية من جهة عمله كشفت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام المتهم بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه المنوط به تحصيل قيمة إشتراكات سيارات الأجرة بمواقف مدينة سوهاج وقيامه بتحصيل مبلغ مالى قيمة إشتراكات سائقى السيارات الأجرة بعدد من المواقف ، وعدم توريدها لخزينة الوحدة المحلية ، وإختلس تلك المبالغ لنفسه دون وجه حق ، مما أضر بالمال العام كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية يأتى ذلك فى اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام

المصرى اليوم

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