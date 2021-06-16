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تعرف على مفاجأة مهاجم الجديد

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تعرف على مفاجأة مهاجم الزمالك الجديد تعرف على مفاجأة مهاجم الجديد

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كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن وجود مفاوضات من نادي من أجل التعاقد مع حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري والمعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وتنتهي إعارة حسام حسن، مع نادي أهلي طرابلس، في نهاية الموسم الجاري.

وقال فرج عامر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» :«نادي الزمالك، طلب التعاقد مع حسام حسن، خلال الميركاتو الصيفي المقبل»، مضيفًا :«الزمالك يرغب في عقد صفقة تبادلية مع سموحة، بحصوله على خدمات حسام حسن، مقابل تعاقدنا مع بعض من لاعبي الفريق الأبيض».

وأضاف :«نرفض تمامًا إجراء أي صفقات تبادلية مع الزمالك، بشأن حسام حسن، ونتمسك بالحصول على مقابل مادي»، مضيفًا :«اللاعب لديه عروض أيضًا من ناديي الأهلي وبيراميدز، وسيتم حسم وجهته المقبلة، في نهاية الموسم الجاري».

يذكر أن الزمالك يرغب في التعاقد مع مهاجم مميز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز، خاصة بعدما فشل مروان حمدي، المنضم في يناير الماضي، في إثبات جدارته مع الفريق.

المصرى اليوم

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