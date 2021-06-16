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مقابل سيرجيي روبيرتو .. نجم مانشستر سيتي يقترب من برشلونة

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مقابل سيرجيي روبيرتو .. نجم مانشستر سيتي يقترب من برشلونة مقابل سيرجيي روبيرتو .. نجم مانشستر سيتي يقترب من برشلونة

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قالت تقارير صحيفة إنجليزية، أن إدارة مانشستر سيتي تريد الحصول على خدمات سيرجيي رويبرتو لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفتحت المفاوضات الباب أمام عقد صفقة تبادلية بناء على رغبة الفريق الإسباني الذي يرغب في ضم اللاعب برناردو سيلفا من أجل تدعيم الخط الأمامي خلال منافسات الموسم الجديد.

وعبر سيلفا عن رغبته في اللعب لصفوف برشلونة حتى وأن كلفه الأمر تخفيض قيمة راتبه السنوي تماشياً مع الأزمة المالية التي يعاني منها بطل إسبانيا السابق.

وتواصل إدارة النادي كتالوني خطواتها نحو تدعيم الفريق الأول بميزانية محدودة من أجل استعادة لقب الدوري الإسباني والمنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك سيرجي روبيرتو خلال 15 لقاء في «الليجا» خلال الموسم الماضي وتمكن من تسجيل هدف وحيد فيما لعب برناردو سيلفا 13 مباراة في الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي محرزاً هدف.

المصرى اليوم

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