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جي بي سي نيوز :- اعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الذي يقود وساطة لحل المأزق الحكومي، انه متمسك بتكليف الحريري تشكيل الحكومة.

وقال " ان مسألة تغيير الرئيس المكلف هي أكثر تعقيداً مما يفترضه البعض" وتعليقا على محاولات دفع الرئيس الحريري الى الاعتذار، مشيرا الى قدرة الحريري على مواجهة تحديات هذه المرحلة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الانهيار والمعاناة التي تواجه اللبنانيين على كل الصعد.

وكان بيان المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في لبنان السبت قال " لن نسمح بالمس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلّف تحت أيّ حجّة ونؤكّد دعم الرئيس الحريري انطلاقاً من الدستور المنبثق من الميثاق الوطني، ونأمل أن تثمر المبادرات حلاً قريباً لانتشال لبنان من النفق المظلم عبر حكومة تنقذ البلد وتعيده إلى الطريق القويم".

وطوت الاتصالات السياسية التي جرت في اليومين الاخيرين موضوع اعتذار الحريري عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة نتيجة الخلاف بينه وبين الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه الرئاسي بشأن عملية التشكيل.

وكان الحريري عقد السبت الماضي اجتماعا مع مفتي الجمهورية اللبنانية عيد اللطيف دريان واعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لوضعهم في صورة عزمه على الاعتذار ، الا ان موقف المجتمعين ورؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام ، كان رافضا للاعتذار.

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