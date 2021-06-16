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خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:23 مساءً
محافظ الشرقية: مد فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات حتى ٨ يوليو
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:23 مساءً
التقديم اليوم والمقابلة من الغد .. وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل بالقاهرة والمحافظات
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:23 مساءً
أرامكو: نهدف لأن نصبح طرفا رئيسيا في سوق الهيدروجين العالمية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:22 مساءً
رئيس الوزراء: الصومال يجري انتخابات غير مباشرة يوم 10 أكتوبر
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:22 مساءً
مدبولي يتفقد منطقة بطن البقرة العشوائية بعد إزالتها وتسكين أهلها
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:22 مساءً
ثورة إنشاءات رياضية بـ562 مشروعًا.. 2099 ميدالية فى آخر 3 سنوات (ملف خاص)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:22 مساءً
رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:20 مساءً
«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:19 مساءً
مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:11 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
لحظة وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قصر لا غرانج للقاء بوتين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 16 يونيو 2021 01:47 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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