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خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:23 مساءً
محافظ الشرقية: مد فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات حتى ٨ يوليو
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:23 مساءً
التقديم اليوم والمقابلة من الغد .. وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل بالقاهرة والمحافظات
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:23 مساءً
أرامكو: نهدف لأن نصبح طرفا رئيسيا في سوق الهيدروجين العالمية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:22 مساءً
رئيس الوزراء: الصومال يجري انتخابات غير مباشرة يوم 10 أكتوبر
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:22 مساءً
مدبولي يتفقد منطقة بطن البقرة العشوائية بعد إزالتها وتسكين أهلها
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:22 مساءً
ثورة إنشاءات رياضية بـ562 مشروعًا.. 2099 ميدالية فى آخر 3 سنوات (ملف خاص)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:22 مساءً
رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:20 مساءً
«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:19 مساءً
مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:11 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
لحظة وصول الرئيس بوتين إلى قصر لا غرانج
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 16 يونيو 2021 01:47 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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