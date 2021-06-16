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حبس تاجر أدوات صحية ضرب زبون بسبب «قاعدة حمام»

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حبس تاجر أدوات صحية ضرب زبون بسبب «قاعدة حمام» حبس تاجر أدوات صحية ضرب زبون بسبب «قاعدة حمام»

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عاقبت محكمة جنح العمرانية تاجر أدوات صحية بالحبس شهر مع الشغل وكفالة 10 ألفا جنيه لإتهامه بضرب أحد زبائنه في مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على سعر «قاعدة حمام».

كانت تفاصيل قد شهدتها منطقة العمرانية أواخر العام الماضي عندما نشبت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه عندما توجه الأخير لشراء «قاعدة حمام» من المحل المملوك للمتهم، وعندما طلب تقليل سعرها مقارنا قيمتها بمثيتلها بالمحال الأخري إحتد عليه المتهم ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بعدما إتهم المجني عليه المتهم بأنه «حرامي», فقام الخير بضرب المجني عليه بماسورة حديدية على ذراعة فأحدث به كسرا مضاعفاً إضافة إلى إصابات أخرى بجسده.

المصرى اليوم

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