«تضامن النواب»: نرفض دعم القتلة تحت غطاء «حقوق الإنسان»

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التقي رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبدالهادى القصبى بوفد لجنة حقوق الإنسان بدولة أوزبكستان برئاسة السيدة عالية يونسوفا نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان، بحضور عدد من أعضاء اللجنة واعضاء المجلس الاعلي في مجال حقوق الانسان الاوزبكستان، وأكد القصبي أن مصر لديها علاقات قديمة وعميقة وتاريخية مع أوزبكستان فمصر كانت في مقدمة دول العالم اعترافا باستقلال أوزبكستان في 26يناير عام 1991 وأيضا كانت من أوائل الدول التي أفتتحت سفارتها في طشقند عام 1993 كما افتتحت أوزبكستان سفارتها في مصر عام 1994 وأستمرت العلاقات الطيبة بين البلدين حتى توجت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوزبكستان في بداية شهر سبتمبر 2018 استقبله خلالها الرئيس شوكت مير ضيائيف رىيس جمهورية أوزبكستان ووقع خلالها الرئيسين إحدى عشرة وثيقة تعاون بين البلدين ثم تلا ذلك زيارة تاريخية لفضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر في أكتوبر 2018 وعلى الصعيد البرلمانى شرفت بإستقبال خمس وفود رفيعة المستوى من دولة أوزبكستان وتشرفن بزيارة أوزبكستان الزيارة الأولى كانت في 31 مايو 2018 والثانية في 19 مارس 2019 والثالثة 26 مارس 2019 وهذا الوفد هو الوفد رقم ٦ الذي استقبله وارحب بكم من الدولة العزيزة على قلوب الشعب المصرى من دولة أوزبكستان .

وأكد القصبى أن العلاقات مع اوزبكستان قوية وعميقة ويجب تفعيل ١١ اتفاقية تم توقيعها موضحا أنه تم التوافق على تنشيط جمعية الصداقة بين البلدين، مشيرا ان من ضمن النجاحات بين البلدين فتح خط طيران وكذلك زيادة المنح للطلبة من اوزباكستان في جامعة الأزهر ومصر تعد من أوائل الدول التي وقعت على حماية الأطفال وذوى الاعاقة ويسعدني. ان انقل لكم هذه التجربة الناجحة التي تحولت إلى مواد بالدستور المصرى ولدينا قوانين هامة في مجال الاطفال التي غيرت وجه الحياة بالكامل وبالنسبة للمرأة مصر وضعت نسبة مشاركة المرأة في مجلس النواب ولدينا نائبات يمثلن 27 % داخل هذا المجلس وأصبح أداء المرأة فاعلا ومميزا وبالأمس كنت أناقش قوانين تقدمت بها نائبات بالمجلس ولدينا نظام غرفتين مجلس شيوخ ومجلس نواب ومصر استعادة أهل الحكمة مؤخرا ممثلين في مجلس الشيوخ والنقطة الأخيرة وهى حقوق الإنسان هناك توافق وتشابه بين البلدين الذين يدعوان إلى السلم والسلام واسمحى لى أن العالم في حاجة لوضع مفهوم دقيق لكلمة حقوق الإنسان ونحن نفهم أن حقوق الانسان في الصحة والتعليم والأطفال ولكن هناك بعض الدول استخدمت هذا المسمى بشكل مغلوط للتدخل في شؤون الدول ونرفض التلاعب ودعم القتلة تحت مسمى حقوق الإنسان .

من جانبها أوضحت عالية يونسوفا نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان أنها تنقل تحية رئيس مجلس النواب الاوزباكستانى إلى رئيس مجلس النواب المصرى الدكتور حنفى الجبالى وأريد أن أؤكد أن العادات والتقاليد متشابهة بين شعوب البلدين لتطوير العلاقات بين البلدين ومن الممكن أن نتعاون معكم في مجال الاستثمار والسياحة والاقتصاد ونثمن تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين ونحن نرجو تقديم اعداد جمعية الصداقة من نواب مصر لتفعيل الجمعية ونثمن العلاقات في مجال حماية حقوق الطفل في إطار الأمم المتحدة وكذلك منظمة التعاون الإسلامي ومصر تدعم اوزباكستان في مجال حقوق الإنسان وكان اوزباكستان ضمن الدول التي تدعم موقف مصر في منظمة التعاون الإسلامي بخصوص البيانات عن الإصلاح الاقتصادى ومكافحة الإرهاب ونشكركم لدعم موقف اوزباكستان في جلسة ٧٢ الجمعية العامة للأمم المتحدة للمعرفة والتسامح الدينى وكذلك دعم مصر لأوزبكستان في المجلس التنفيذى لحقوق الانسان في ٢٠٢٠ ووكذلك نشكركم على دعمنا في اجتماع المجلس التنفيذى المقبل لليونسكو هذا العام المقبل وخاصة ونأمل التعاون أن يتطور تطورا مثمرا

وأشارت أننا كان لدينا غرفة واحدة لمجلسى النواب والشيوخ وفى عام ٢٠٠٣ أصبح كلا على حدة وعملت نائبة لمدة ١٥ عاما وانتخبت ٣ مرات ولدينا دور هام للمرأة وحاليا رئيسة مجلس الشيوخ مرأة ونائبتها في المجلس التشريعى امرأة ولدينا مشاركة الشباب بالمجلس والشباب في البرلمان لديهم نشاط واسع ويقومون بطرح المسائل الهامة بالمجلس التشريعى وفيما يخص حقوق الإنسان لدينا دور هام وفى عام ٢٠١٩ كان لدينا قرار خاص من قبل الرئيس بخصوص الأطفال ولدينا مسودة قانون لحقوق الاطفال نقوم بإعدادها وإلى جانب ذلك اتخذ قرار رئاسى في مايو الماضى لدعم حقوق الاطفال وبناءا على هذا القرار اصبح بمجلس حقوق الاطفال صلاحيات عديدة ويعمل بشكل مستقل وهناك أنشطة مع لجان حقوق الاطفال في العديد من البرلمانات من روسيا الاتحادية والدول المجاورة وفى المستقبل القريب لدينا النية لتوسيع هذا التعاون وهدفنا دعم حقوق الاطفال لأنهم الجيل القادم .

وأشارت أنه قبل توجهنا إلى القاهرة تعرفنا على الأرضية القانونية لمجال حقوق الإنسان وكذلك حقوق الطفل ونسعى لإقامة علاقات تعاون في هذا المجال ونسعى بتبادل الخبرة والتجربة لحل المسائل المشاركة بين البلدين ووقعنا أكثر من ٧٠ اتفاقية في مجال حقوق الإنسان وذوى الاعاقة تهدف لدعمهم ونتمنى تعزيز وتبادل الخبرة في اللقاءات القادمة لإعداد القوانين بدعم حقوق الإنسان والأطفال ونقوم بدراسة عميقة من الدول الغنية في هذا المجال من خلال التشريعات ونتمنى زيادة أعداد المرأة في مجلس النواب لأنها تفهم قضايا الطفل والتعليم والصحة وهدفنا الرئيسي هو تعميق العلاقات بين البلدين ودراسة تجربة أصدقائنا في مصر وكما تعلمون لدينا قضية جائحة كورونا وكانت لها تداعيات خاصة للأطفال موضحة أن هناك اذدواجية في التعامل في ملف بحقوق الإنسان ويجب إزالة هذه الازدواجية من خلال التعاون بين البلدين.