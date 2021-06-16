«صحة النواب»: الزيادة السكانية تلتهم ثمار الإصلاح الاقتصادي والتنمية بالدولة

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حذرت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالمجلس من خطورة الزيادة السكانية والنمو السكاني المتزايد يومياً والآثار السلبية الناتجة عن هذه الزيادة على كافة المستويات بما فيها الدعم المقدم للمواطنين وعلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وثمار التنمية والإنجازات التي تحققت على الأرض، مشددة على أنه لابد من إنخفاض النمو السكاني وتثبيته بما يتناسب مع القدرة الاقتصادية وفى نفس الوقت لابد أيضاً من توعية المواطنين بخطورة النمو السكانية مهم جداً لكل الأسرة المصرية في الريف والحضر (أكثر من طفلين مشكلة كبيرة).

وقالت النائبة، في بيان لها اليوم، في ضوء هذه الزيادة لابد أن يتناسب معدل نمو السكان مع قدراتنا الاقتصادية وقدرتنا في التشغيل والموازنة العامة للدولة، لأن معدل الزيادة سريع وكبير لا يتناسب أبدًا مع مقدرات الدولة بل بات واحدًا من التحديات التي تواجها وتقف عائقًا في مسيرة إنجازها وسبق وأن حذر الرئيس عبدالفتاح السيسى وكذلك الحكومة من خطورة هذا الأمر وآثاره السلبية مستقبلا وعلى الأجيال القادمة.

وأضافت، أن مصر تعد في مقدمة الدول من حيث تعداد السكان، وهذا أمر في منتهى الخطورة، ولا يحتمل السكوت عليه، لأن هذه المشكلة تؤرق شعوب الدول النامية وتواجه المجتمعات في التقدم وتعيق التنمية في كل المجالات، وتهدد أي دولة لأنها تحملها أعباء كثيرة على مواردها، وتؤثر على فرص التعليم والصحة والتشغيل والخدمات والمجالات المختلفة بها.

وكانت حذرت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خطورة النمو السكانى المتسارع، والتى تمثل أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة، حيث يعصف بكافة الجهود الإنمائية، ويحول دون جنى ثمارها وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى رفاهيتهم، موضحة أنه من المنظور الاقتصادى، يترتب على تنامى السكان المتسارع تواضع معدلات الادخار والاستثمار، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وانخفاض مستويات الناتج المحلى الإجمالى، وتفاقم عجز الموازنة العامة والميزان التجارى للدولة.