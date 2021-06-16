السجن 3 سنوات لطبيب أحدث عاهة لمريضة أثناء استئصال المرارة بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين وأحمد سمير سليم، وأمانة سر فلبس صبحي، طبيب بشرى بالسجن 3 سنوات، لإدانته بالتسبب في إحداث عاهة مستديمة لمريضة أثناء إجراء عملية استئصال المرارة لها.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي 2020، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من ربة منزل 42 عاما مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر صقر، تتهم طبيب بشري 36 عاما، بالتسبب في تدهور حالتها الصحية عقب إجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة بمستشفى خاص وحدوث عاهة مستديمة لها.

كشف تقرير الطب الشرعى قيام الطبيب بإحداث إصابة المجنى عليها وذلك لقلة خبرته في هذا النوع من الجراحات، ما ترتب عليه أحداث عاهة مستديمة فضلا عن عدم وجود حالة ضرورية للتدخل الجراحى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة احالت الطبيب المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لقيامه بإجراء العملية للمجنى عليها وهو غير جائز له قانونا أي عمليات جراحية للأشخاص مع علمه بذلك، واحداث لدى المجنى عليها عاهة مستديمة وهى فتق جراحى.